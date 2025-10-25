Στη σύλληψη 42χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να απορρίπτει τραπεζικές κάρτες και έγγραφα που δεν ήταν δικά του προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας.

Από την έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου διαπιστώθηκε ότι ο 42χρονος είχε διαρρήξει όχημα στο κέντρο της πόλης και αφαίρεσε από αυτό τα αντικείμενα, που προσπάθησε να «εξαφανίσει», καθώς και έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

