Μια «συννεφούλα» πάνω από το Πρώτο Νεκροταφείο: Η Ελλάδα αποχαιρετά τον «Νιόνιο» της

Χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή του Διονύση Σαββόπουλου στο Α’ Νεκροταφείο.

​«Δεν είμαι εδώ μόνο σαν φίλος. Ο ''Νιόνος'' σε όλη του τη ζωή συμβάδισε με τη ζωή της χώρας. Έχοντας τη δική του άποψη για τα πράγματα, ανοιχτή. Γι’ αυτό και στη μουσική μπόρεσε να φέρει τη ροκ κοντά στο έντεχνο, έτσι και στην πολιτική», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης, μάλιστα, χρησιμοποίησε στίχους του Διονύση Σαββόπουλο από τον « Άγγελο Εξάγγελο», «γιατί αποτελούν ευθύ και δημόσιο λόγο. Πετυχαίνουν να ενώσουν τον ευαίσθητο χώρο της τέχνης με τον πραγματισμό της πολιτικής», όπως είπε.





«Τραγούδησες για εμάς, το έθνος, τον λαό και την ιστορία, την παράδοση και το μοντέρνο, τη σύνδεση Ανατολής και Δύσης», ανέφερε η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Το έργο σου δεν είναι μόνο μια μουσικά αποτυπωμένη ιστορία του τόπου μας. Δεν σύρθηκες από το κοινό σου, ήσουν πάντα μπροστά ακόμη και απέναντί του», είπε, προσθέτοντας ότι στάθηκε όρθιος με αξιοπρέπεια, με το κεφάλι ψηλά, με την Άσπα, τη σύζυγό του, πάντα δίπλα του.

Η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου

«Αφήνεις ένα ελληνικό τραγούδι πάμπλουτο. Το αγάπησες πολύ», είπε ο Σταμάτης Φασουλής, προσθέτοντας ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος μετέφερε τη ζωή στο τραγούδι. «Έπαιρνε το τίποτα και το έκανε άπαν». Συγκινημένος, ο Σταμάτης Φασουλής ανέφερε ότι δεν θέλει να κλάψει. «Δεν θα σου πω αντίο, θα σου πω καλή αντάμωση στο περιβόλι του ουρανού σου».

Το έργο του Σαββόπουλου είναι και θα είναι πάντα ολοζώντανο, νέο, αιώνια κληρονομιά μας, ανέφερε με συγκίνηση η Δήμητρα Γαλάνη. «Έχουν γράψει κι έχουν πει για σένα πανέμορφα πράγματα. Λόγια ψυχής. Τελικά, κατάφερες και μας έκανες όλους ποιητές και ενωμένους. Πραγματικά ο κόσμος τα έχει πει όλα. Τα νιώθει όλα. Και πώς αλλιώς θα ήταν, άλλωστε, αφού μας έχεις δώσει τέτοια δώρα. Θέλουμε με κάποιο τρόπο να σου ανταποδώσουμε αυτό το μεγάλο ευχαριστώ».

Το «ύστατο χαίρε» στον μεγάλο συνθέτη

Οι καμπάνες ηχούσαν πένθιμα, ενώ η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού παιάνιζε πένθιμα εμβατήρια αποτίοντας τιμές πριν και κατά τη μεταφορά του φέρετρου του Διονύση Σαββόπουλου. Τη σορό συνόδεψαν μέσα στον ναό η σύζυγος του Άσπα, τα παιδιά και στενοί συγγενείς και φίλοι.

Η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου

Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, επίσης, εις ένδειξη τιμής στον μουσικοσυνθέτη εκτέλεσε τρεις από τις πιο φημισμένες μελωδίες του, ανάμεσα τους το λυρικό «Λαύριο» και την πασίγνωστη «Συννεφούλα».

Μεγάλο πλήθος από ανθρώπους κάθε ηλικιών που είχε προσέλθει για να προσκυνήσει τη σορό, η οποία εξετίθετο στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης έως τις 11:30 και είχε συγκεντρωθεί κατόπιν στην πλατεία Μητροπόλεως, με σκυμμένο κεφάλι και περισσή συγκίνηση, χαιρέτισε με χειροκροτήματα και επευφημίες το φέρετρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Επικήδειο στη μνήμη του εκφώνησαν ο πρωθυπουργός, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο σκιτσογράφος και σχεδιαστής των εξωφύλλων του Αλέξης Κυριτσόπουλος, ο συγγραφέας Γιώργος Σκαμπαρδώνης, η τραγουδίστρια Δήμητρα Γαλάνη κι ο τραγουδιστής Αλκίνοος Ιωαννίδης, καθώς και ο προσωπικός γιατρός του. Στην κηδεία του παραβρίσκεται μεγάλος αριθμός από πολιτικούς, ομότεχνους του εκλιπόντος, καλλιτέχνες και διανοούμενοι. Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ εκπροσωπεί ο Γιάννης Βαρδακαστάνης Γραμματέας ΚΟΕΣ στην κηδεία. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε μια οικογενειακή υποχρέωση εκτός Αθηνών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στενή φίλη του Διονύση Σαββόπουλου

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη

Ο Φοίβος Δεληβοριάς

Η Δήμητρα Γαλάνη

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου με τον Γιώργο Ανδρέου

Η Μαρία Δαμανάκη

Άνθρωποι από κάθε ηλικία και υπόβαθρο εξέφραζαν τη συγκίνηση και τον θαυμασμό για τον τραγουδοποιό, που όχι μόνο με τα αξέχαστα τραγούδια του, αλλά και με την ίδια τη δημόσια στάση του εξέφρασε και τις μεταβολές της ελληνικής κοινωνίας.

Μέσα στο πλήθος και τις αναφορές του ξεχώριζαν θαυμαστές των διαφορετικών περιόδων και συμπεριφορών του συνθέτη. Όχι μόνον οι μεγαλύτεροι «εκδρομείς του '60», που ταυτίστηκαν με τον «πολιτικό» Σαββόπουλο, των μπουάτ, του ηλεκτρικού «Μπάλου» και το «Βρώμικο Ψωμί» ή τη μεταπολιτευτική νότα της «Ρεζέρβας», τους άφθαρτους «Αχαρνείς», αλλά και γενιές του '80, που βίωσαν τα «τραπεζάκια έξω» της ευμάρειας, αλλά και νεότεροι που ιδεολογικά εκφράστηκαν από το οριστικό «Κούρεμα». Μετά την εξόδιο ακολουθία από τη Μητρόπολη Αθηναίων, η σορός του Διονύση Σαββόπουλου θα μεταφερθεί στο Α' Νεκροταφείο.

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Ο Κώστας Λαλιώτης με τη σύζυγό του

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Ο Γιάννης Ζουγανέλης

Η Πέγκυ Ζήνα

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο αγαπητός «Νιόνιος» ήταν ένας από τους βασικούς διαμορφωτές της σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Συνθέτης, στιχουργός και πρωτεργάτης της σχολής των Ελλήνων τραγουδοποιών που χαρακτήρισε τη γενιά του και δημιούργησε «σχολή» στο τραγούδι με τον ευρηματικό και ανατρεπτικό του στίχο καθώς και με τους μουσικούς συγκερασμούς του και τις εμπνευσμένες παραγωγές του, ο Σαββόπουλος με τη δημιουργική του παρουσία επηρέασε καταλυτικά όλα τα ρεύματα και τις μουσικές τάσεις.

Ο Σαββόπουλος μας περιείχε όλους. Είπε ένα τραγούδι για τον καθέναν από μας, γι’ αυτό και ο θάνατός του δεν είναι μια απλή απώλεια, αλλά ορφάνια. Ήταν ο μελωδικός παραμυθάς που με τα τραγούδια του αποτύπωνε το εθνικό μας ψυχογράφημα. Ήταν παντρεμένος με την Άσπα Αραπίδoυ με την οποία απέκτησαν δύο γιους, τoν Κoρνήλιo και τoν Ρωμανό.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προκόπης Παυλόπουλος

Ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, αποχαιρετά τον μεγάλο τραγουδοποιό

Από τους πρώτους που κατέφθασαν στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών ήταν ο Χρήστος Θηβαίος

Καρφιτσωμένος στο φέρετρό του ο Καραγκιόζης

Στεφάνι από την οικογένεια του Μάνου Χατζηδάκι

Στεφάνι από τον πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανου Κασσελάκη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.