Γιάννης Ζουγανέλης για Διονύση Σαββόπουλο: «Φύγανε όλοι»

Συγκίνησε το Σάββατο από τη Μητρόπολη Αθηνών ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο οποίος θέλησε να αποχαιρετίσει και αυτός τον Διονύση Σαββόπουλο, μαζί με μεγάλο πλήθος ανθρώπων.



«Έφυγε ένας άνθρωπος που μάς χάρισε όνειρα, διαστάσεις, αρώματα... Ευχαριστώ λοιπόν τον άνθρωπο αυτόν που έφυγε από τη ζωή, αλλά μάς χάρισε ευαισθησίες, προοπτικές, έρωτα, πατριωτισμό διεισδυτικότητα. Αυτή η ιδιαίτερα αιχμηρή προσωπικότητα, που πρέπει να την ψάξουν και οι νεότερες γενιές, αυτό παρακαλώ, για να γίνουν κι αυτοί σοφότεροι, γιατί η ζωή προχωράει με τη σοφία. Ξεκίνησα με τον Σαββόπουλο το 1972, ήμουν 15 χρονών, και μετά πολλές φορές βρεθήκαμε σε συναυλίες... Να πω το τελευταίο, το «Γκαγκαντίν» στο οποίο συνυπήρχαμε με τον Σαββόπουλο, τον Σάκη τον Μπουλά, τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα... Και φύγανε όλοι...» δήλωσε μεταξύ άλλων ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

