Θάνατος αστέγου σε εστιατόριο στην Αθήνα: Έμφραγμα και κάταγμα στον αυχένα τα πρώτα ευρήματα

Κρίσιμη θεωρείται η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 57χρονου άστεγου, που μετέφεραν στα χέρια, έξω από εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας, υπάλληλοι, καθώς αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα αίτια θανάτου του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε, πως ο 57χρονος, Ρουμανικής καταγωγής, έπαθε έμφραγμα και έχασε τις αισθήσεις του. Στον αυχένα έχει εντοπίσει ένα κάταγμα, το οποίο μαζί με το τραύμα που φέρει στο κεφάλι, συνάδει με πέσιμο από σκάλες, ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται.



Υπενθυμίζεται πως ο 57χρονος, όπως υποστήριξε ο ιδιοκτήτης και οι δύο υπάλληλοι, μπήκε στο κατάστημα για να πάει στην τουαλέτα, γλίστρησε και έπεσε από τις σκάλες.



Κάμερα ασφαλείας τους έχει καταγράψει να τον βγάζουν από το εστιατόριο και να τον αφήνουν αιμόφυρτο στο πεζοδρόμιο ενώ, στη συνέχεια καθάρισαν με χλωρίνη το εσωτερικό.



Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον ιδιοκτήτη και τους δύο υπαλλήλους οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Η δικογραφία σε βάρος τους αφορά το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

