Έτοιμο το πρώτο πιστό αντίγραφο γλυπτού του Παρθενώνα που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο

Το πρώτο πιστό αντίγραφο γλυπτού από αέτωμα του Παρθενώνα που εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο παρουσιάζεται στο Λονδίνο από το Ινστιτούτο Ψηφιακής Αρχαιολογίας (IDA).

Πρόκειται για την κεφαλή αλόγου από το άρμα της Σελήνης, το οποίο κατασκευάστηκε από ρομποτικό βραχίονα του βρετανικού ινστιτούτου με ακρίβεια χιλιοστού, μετά από ειδική τρισδιάστατη φωτογραφική σάρωση του αυθεντικού γλυπτού στην αίθουσα του Βρετανικού Μουσείου.

Το αντίγραφο σμιλεύτηκε εντός περίπου πέντε ημερών πάνω σε αυθεντικό πεντελικό μάρμαρο στα εργαστήρια του ινστιτούτου στην Ιταλία.

Στόχος του ιδρυτή του IDA Ρότζερ Μάικλ, που εδρεύει στην Οξφόρδη, είναι να πείσει το Βρετανικό Μουσείο ότι τα αυθεντικά Γλυπτά θα μπορούσαν να επιστραφούν στην Αθήνα και να αντικατασταθούν από τα πανομοιότυπα αντίγραφα.

Robot does 'perfect' copy of one of the Parthenon sculptures in the British Museum https://t.co/Ycf5ts8ZBQ