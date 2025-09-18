Το Prime Time επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ

Η δημοσιογραφική ομάδα του Prime Time επιστρέφει με νέες αποκαλυπτικές έρευνες και ρεπορτάζ που θα συζητηθούν. Με διεισδυτική ματιά στα γεγονότα και με το κύρος του δυναμικού του ΣΚΑΪ, εστιάζει σε θέματα της ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ αναδεικνύει άγνωστες ιστορίες που, όμως, καθορίζουν έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Στα 31 επεισόδια του πρώτου κύκλου, οι συντελεστές του Prime Time έβαλαν την υπογραφή τους σε αποκλειστικές έρευνες για τρέχοντα ζητήματα που έθεσαν και συνεχίζουν να θέτουν την ατζέντα της δημόσιας σφαίρας, κατέγραψαν μαρτυρίες που δεν είχαν ακουστεί ποτέ ως τότε και παρουσίασαν αφιερώματα σε πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν τη νεότερη Ιστορία με φρέσκια οπτική. Με την κάμερα του Prime Time έφτασαν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και σε σημεία ενδιαφέροντος του εξωτερικού, φέρνοντας μαζί τους υλικό που για πρώτη φορά προβλήθηκε στην ελληνική τηλεόραση.

Ο δεύτερος κύκλος της σειράς ντοκιμαντέρ φιλοδοξεί να φέρει ξανά την ερευνητική δημοσιογραφία στο προσκήνιο και να ρίξει φως σε υποθέσεις που περνούν κάτω από τα ραντάρ της καθημερινής ειδησεογραφίας. Νέες αποστολές σε περιοχές που «φλέγονται» και συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές όσων εκτυλίσσονται γύρω μας και μας απασχολούν δίνουν το στίγμα της νέας σεζόν του Prime Time.



