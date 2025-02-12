Στην καρδιά των Φηρών, πάνω στην πλατεία Θεοτοκοπούλου, βρίσκεται ένα κατάστημα εστίασης που δεν «ταρακουνήθηκε» από τα Ρίχτερ που πλήττουν τη Σαντορίνη και λειτουργεί κανονικά.

Πρόκειται για το σουβλατζίδικο του κ. Γιώργου («Yogi's Gyros») το οποίο κόντρα στον φόβο που -εύλογα- έχουν δημιουργήσει οι σεισμοί είναι το μόνο ταχυφαγείο που μένει ανοιχτό ακόμα και μετά τις 11 το βράδυ, για να εξυπηρετήσει όλους όσοι «φυλάττουν...Θερμοπύλες» και παραμένουν στη Σαντορίνη.

«Είμαι ο Γιώργος. Δουλεύω στη Σαντορίνη εδώ και εννιά χρόνια. Ο χειμώνας στη Σαντορίνη είναι ίδιος και απαράλλαχτος. Δεν αλλάζει κάτι, είτε κάνει σεισμούς, είτε δεν κάνει σεισμούς. Δεν έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο ζωής. Τα πράγματα μέχρι στιγμής είναι καλά, είμαστε ασφαλείς, δεν διατρέχουμε κάποιο κίνδυνο. Όλα πάνε καλά μέχρι στιγμής» λέει ο Γιώργος.

Ερωτηθείς πώς και δεν κλείνει το κατάστημα, παρά την εικόνα ερήμωσης, ούτε τις προχωρημένες ώρες, ο Γιώργος τονίζει: «Να ξέρετε ότι τα περισσότερα σπίτια, αυτοί που δουλεύουν εποχικά στη Σαντορίνη, δεν έχουν κουζίνα σπίτι τους. Άρα κι αυτοί οι άνθρωποι κάπου πρέπει να φάνε. Και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τους ανθρώπους που μένουν, που ζουν, που εργάζονται εδώ τον χειμώνα. Θέλουμε να στηρίζουμε τον κόσμο που μένει στη Σαντορίνη, όχι μόνο να εξυπηρετούμε τους τουρίστες»

