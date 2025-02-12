Τη μεταβολή της κατηγορίας απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, αποφάσισε το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης για την 42χρονη, σήμερα, γυναίκα, που τον Οκτώβριο του 2022 έριξε καυστικό υγρό στον πρώην σύζυγο της, ενώ βρίσκονταν σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου.

Το δικαστήριο επέβαλε στη γυναίκα ποινή κάθειρξης πέντε ετών, αναγνωρίζοντάς της εκτός από το ελαφρυντικό τού προτέρου εντίμου βίου που της είχε αναγνωριστεί και πρωτόδικα, το ελαφρυντικό ότι η ίδια μετά την πράξη της, για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει καλή συμπεριφορά.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό, η 42χρονη είχε καταδικαστεί σε οκτώ χρόνια κάθειρξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η επίθεση είχε σημειωθεί στις 22 Οκτωβρίου 2022, τα ξημερώματα, σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Ηράκλειο, όπου είχαν συναντηθεί, με την κατηγορούμενη να ισχυρίζεται ότι το έκανε για να αμυνθεί, καθώς το θύμα, όπως είπε η ίδια, τη βίασε και τη χτύπησε όταν του είπε ότι θα καλέσει την Αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.