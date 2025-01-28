Μουσαμάδες και σακιά για να μαζέψουν τις ελιές του κήπου τους και να βγάλουν το δικό τους ελαιόλαδο πιάνουν όλο και περισσότεροι πολίτες, καθώς εδώ και έναν χρόνο, το σημαντικότερο συστατικό της μεσογειακής διατροφής πωλείται σε τιμές… άπιαστες για το μέσο νοικοκυριό.

Στη Χαλκιδική, τον τελευταίο χρόνο, έχουν διπλασιαστεί οι πολίτες που φέρνουν τις ελιές τους στο ελαιοτριβείο και οι λόγοι, είναι οικονομικοί, όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορμήλιας και καλλιεργητής επιτραπέζιας ελιάς, Χρήστος Τσιπέλης, στο Thesstoday.gr.

Οι πολίτες προσπαθούν να… σώσουν ό,τι μπορούν, από το -καθομολογουμένως- πιο δυσθεώρητο προϊόν στη λίστα του σουπερμάρκετ κι έτσι, τα άλλοτε ξεχασμένα ελαιόδεντρα σε μικρές αυλές και εξοχικά, αποκτούν ξανά αξία, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Από τον Οκτώβρη-Νοέμβρη του 2023 μέχρι σήμερα, διπλασιάστηκαν οι Θεσσαλονικείς που έρχονται στη Χαλκιδική για να καλλιεργήσουν τις ελιές που έχουν στα εξοχικά τους, σε μικρά κτήματα, ακόμη και σε μικρό κήπο, για να βγάλουν το δικό τους λάδι. Και ένα δέντρο να έχει κάποιος στο περιβόλι του, θα τις φέρει. Με την τιμή των 15 ευρώ στο σουπερμάρκετ, σίγουρα τους συμφέρει», περιγράφει.

«Στα ελαιοτριβεία, η τιμή του λαδιού έχει πέσει πλέον στα 5,5-6 ευρώ, ενώ στις υπεραγορές δεν έχει πέσει ακόμη. Οι μεγάλες εταιρείες λένε ότι πουλάνε το περσινό, ενώ πέρσι δεν είχε λάδι. Γι’αυτό οι πολίτες λένε "ας μαζέψω τις 5-10 ελιές που έχω, και ό,τι βγάλω". Εκεί που βλέπαμε παρατημένα κτήματα, τώρα έρχονται οι Θεσσαλονικείς που έχουν ένα εξοχικό με 2-3 ελιές και τις βολεύουν. Με πέντε δέντρα, μπορεί κάποιος να βγάλει 2-3 τενεκέδες λάδι. Όσοι δεν έχουν αρκετές ελιές για έναν τενεκέ, αφήνουν τις ελιές και παίρνουν λάδι σε ειδική τιμή από τον παραγωγό», εξηγεί ο κ. Τσιπέλης.

Πρόεδρος ΕΕΚΕ: «Νέες αυξήσεις στο ελαιόλαδο, ακόμη και σήμερα»

Οι ακλόνητα υψηλές τιμές στα ράφια του σουπερμάρκετ έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί καταναλωτές να αφήνουν το εξαιρετικά παρθένο για κατώτερης ποιότητας, αναφέρει στο Thesstoday.gr o πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδος Απόστολος Ραυτόπουλος

«Mειώνουν την ποιότητα στο ελαιόλαδο, παίρνουν χαμηλής ποιότητας, ή ιδιωτικής εταιρείας που και αυτά ειναι πανάκριβα, ή να αλλάζουν μάρκες, αναλόγως με το τι βρίσκουν πιο φθηνό. Επιπλέον, έχουν βγει ελαιόλαδα σε συσκευασίες των 250, των 500 και των 700 ml, ίσα -ίσα για μερικά γεύματα», σημειώνει.

Την ίδια ώρα μάλιστα που η τιμή στους ελαιοπαραγωγούς έχει πέσει στο 50% από πέρσι, οι υπεραγορές βάζουν ακόμη νέες αυξήσεις τιμών. «Σε ορισμένα επώνυμα ελαιόλαδα βλέπουμε αυξήσεις 15-30 λεπτών το λίτρο, αυτό είναι αδικαιολόγητο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

