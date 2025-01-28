Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κομοτηνή: Σκηνές «Άγριας Δύσης» σε καταυλισμό Ρομά με 3 τραυματίες - Δείτε βίντεο

Συγκεκριμένα, κάμερα δείχνει δύο άνδρες να πυροβολούν με καραμπίνες άτομα που βρίσκονταν σε σπίτι της περιοχής, τα οποία απάντησαν με πέτρες

Κομοτηνή Ρομά

Πυροβολισμοί έπεσαν σε καταυλισμό Ρομά στην Κομοτηνή, με τις σκηνές να θυμίζουν «Άγρια Δύση», όπως φαίνεται και από σχετικό βίντεο.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ και ο Θεοδόσης Πάνου, κάμερα δείχνει δύο άνδρες να πυροβολούν με καραμπίνες άτομα που βρίσκονταν σε σπίτι της περιοχής, τα οποία απάντησαν με πέτρες. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν 3 άτομα, ενώ οι δύο δράστες έχουν συλληφθεί από την Αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κομοτηνή Ρομά πυροβολισμοί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark