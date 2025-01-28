Πυροβολισμοί έπεσαν σε καταυλισμό Ρομά στην Κομοτηνή, με τις σκηνές να θυμίζουν «Άγρια Δύση», όπως φαίνεται και από σχετικό βίντεο.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ και ο Θεοδόσης Πάνου, κάμερα δείχνει δύο άνδρες να πυροβολούν με καραμπίνες άτομα που βρίσκονταν σε σπίτι της περιοχής, τα οποία απάντησαν με πέτρες. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν 3 άτομα, ενώ οι δύο δράστες έχουν συλληφθεί από την Αστυνομία.

Πηγή: skai.gr

