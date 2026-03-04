Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο Εφετείο Αθηνών

Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το απειλητικό τηλεφώνημα που έκανε άγνωστος το πρωί της Τετάρτης στο Εφετείο Αθηνών ισχυριζόμενος ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός.
Η αστυνομία προχώρησε σε μερική εκκένωση του Εφετείου Αθηνών, ενώ μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε στο κτήριο κλιμάκιο του ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.
