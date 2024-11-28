Τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης

Τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό στα δικαστήρια έλαβε το πρωί ενημερωτική ιστοσελίδα που ειδοποίησε σχετικά την Αστυνομία.

Άγνωστος τηλεφώνησε στο thestival.gr στις 09:27 και ανέφερε πως έχει τοποθετηθεί ισχυρός εκρηκτικός μηχανισμός στο Δικαστικό Μέγαρο και πως δεν πρόκειται για πλάκα, ενώ δήλωσε πως αν θεωρηθεί πλάκα θα χαθούν ανθρώπινες ζωές. Όπως είπε, ο μηχανισμός έχει προγραμματιστεί να εκραγεί στις 11:00.

Λίγο αργότερα ξεκίνησε η εκκένωση του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης ενώ στο σημείο έχει σπεύσει ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ώστε να ερευνήσει τους χώρους των δικαστηρίων.

Πηγή: skai.gr

