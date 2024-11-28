Του Δημήτρη Κολιομιχάλη
Φωτιά ξέσπασε σε ημιφορτηγό στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Λένορμαν, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται από μια λωρίδα κυκλοφορίας.
Το μποτιλιάρισμα αρχίζει από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκηδόνα. Έχει επηρεαστεί και το αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, από τους Αγίους Αναργύρους προς τη Λένορμαν.
Πηγή: skai.gr
