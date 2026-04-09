Προβλήματα παρουσιάστηκαν στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, νωρίς το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας, «από το σταθμό “Μαρτίου” έως το σταθμό “Νέα Ελβετία” η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό “Μαρτίου”».

Λίγο μετά τις 09:00 υπήρξε τεχνικό πρόβλημα, όταν συρμός που προσέγγιζε το σταθμό της Ν. Ελβετίας ακινητοποιήθηκε, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Οπως αναφέρει η parallaxi, οι επιβάτες, βγήκαν με ασφάλεια στη σήραγγα και περπάτησαν περίπου 600 μέτρα μέχρι τον τερματικό σταθμό.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

Από το σταθμό «Μαρτίου» έως το σταθμό «Νέα Ελβετία» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 2. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολοίπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό «Μαρτίου». Το παραπάνω σημαίνει ότι οι επιβάτες που κινούνται προς κέντρο ή προς Νέα Ελβετία μετεπιβιβάζονται στον σταθμό «25η Μαρτίου» στην άλλη τροχιά και συνεχίζουν το δρομολόγιό τους.

Πηγή: skai.gr

