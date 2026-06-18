Μύκονος: Σύλληψη 35χρονου για διακίνηση ναρκωτικών– Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαΐνης

Στη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα, προχώρησαν χθες στις 9 το βράδυ οι αστυνομικές αρχές της Μυκόνου, καθώς βρέθηκε έπειτα από έρευνα στην κατοχή του ποσότητα ναρκωτικών έτοιμη προς διάθεση.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 82 φιξάκια ναρκωτικών ουσιών, τα οποία σύμφωνα με τις αρχές προορίζονταν για διακίνηση.

Μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται περίπου 120 γραμμάρια κοκαΐνης, καθώς και μικρότερη ποσότητα ροζ κοκαΐνης, γνωστής και ως «pink cocaine», μιας ουσίας που τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα σε τουριστικούς προορισμούς υψηλής επισκεψιμότητας.

Παράλληλα, κατά τις έρευνες βρέθηκε και το χρηματικό ποσό των 1.190 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε και εξετάζεται ως πιθανά προερχόμενο από παράνομες συναλλαγές σχετιζόμενες με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 35χρονος κρατείται και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, προκειμένου να λογοδοτήσει για τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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