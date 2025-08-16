Θεσσαλονίκη: Τροχαίο δυστύχημα στη Λ. Γεωργικής Σχολής - Νεκρός ανασύρθηκε 22χρονος

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με έναν 22χρονο να ανασύρεται νεκρός. Σύμφωνα με το ertnews.gr, το αυτοκίνητο κινείτο στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς ανατολικά, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αρχικά προσέκρουσε πάνω σε ένα ΚΑΦΑΟ και εν συνεχεία πάνω σε μια περίφραξη ενός ιδιωτικού σχολείου που βρίσκεται στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν τρία άτομα νεαρής ηλικίας περίπου 20 ετών.

Επιτόπου έσπευσε η Πυροσβεστική που χρειάστηκε να κόψει την οροφή του αυτοκινήτου για να μπορέσει να απεγκλωβίσει τον οδηγό, ο οποίος δυστυχώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Τα άλλα δύο επίσης νεαρά παιδιά διακομίστηκαν με ασθενοφόρο τραυματισμένα στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

