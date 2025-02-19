«Είσοδο των ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας προβλέπει ο νέος ΚΟΚ. Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας εξαιρεί τα ΕΔΧ Ταξί και τις μοτοσικλέτες από την απαγόρευση εισόδου από τις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας».

Αυτό μετέφερε ο υφυπουργός Μεταφορών Βασίλης Οικονόμου στο Προεδρείο του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττική (ΣΑΤΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδικάτου κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης.

Υπενθυμίζεται ότι η Αττική είναι σήμερα χωρίς ταξί καθώς ο ΣΑΤΑ έχει προκηρύξει απεργία από τις 6 το πρωί της Τετάρτης και δεν κινούνται έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 20 Φεβρουαρίου.

Η νέα ρύθμιση που ανακοίνωσε στον ΣΑΤΑ ο υπουργός Μεταφορών, είναι ένα από τα αιτήματα του σωματείου, το οποίο διεκδικεί ακόμα:

Να δοθεί λύση στο πρόβλημα της υποκλοπής έργου από εταιρίες με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό.

Να σταματήσουν οι παράνομες εκπτώσεις - προσφορές της Uber και της Bolt που παρανομούν σκόπιμα (δεν τηρούν το νόμιμο κόμιστρο που ορίζει η Πολιτεία) και εντείνουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Να εφαρμοστεί η τροπολογία που απαγορεύει την είσπραξη του κομίστρου από κάθε διαμεσολαβητική εταιρία (Ν. 4607/2019 άρθρο 75).

Σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα με οδηγό. Αύξηση της ελάχιστης τιμής σύμβασης των Ε.Ι.Χ κατά 33%.

Ξεκάθαρο και χωρίς γκρίζες ζώνες διαχωρισμό των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό. Αστική μεταφορά κάνουν μόνο τα ταξί. Με το ταξί ο επιβάτης κάνει αστική μεταφορά. Με το Ε.Ι.Χ αγοράζει χρόνο για την μετακίνησή του. Η μεταφορά από ένα σημείο Α προς ένα σημείο Β είναι έργο που ανήκει στο ταξί.

Κατάργηση των επίμαχων διατάξεων του νέου φορολογικού νόμου και άμεση εφαρμογή αφορολόγητου ορίου 12000 ευρώ.

Άρση της υποχρεωτικότητας ταξινόμησης νέων αυτοκινήτων Ταξί μόνο μηδενικών ρύπων από το 2026. Η πρόταση μας είναι να μετατεθεί αυτή η υποχρέωση για το 2035.

Ελεύθερη ταξινόμηση πολυθέσιων Ε.Δ.Χ. Ταξί & μεταχειρισμένων 5ετίας.

Κατάργηση της φιξ τιμής αεροδρομίου.

Τέλος, το προεδρείο του ΣΑΤΑ «ζητά την έμπρακτη στήριξη της Πανελλήνιας Ο

