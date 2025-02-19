«Είσοδο των ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας προβλέπει ο νέος ΚΟΚ. Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας εξαιρεί τα ΕΔΧ Ταξί και τις μοτοσικλέτες από την απαγόρευση εισόδου από τις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας».
Αυτό μετέφερε ο υφυπουργός Μεταφορών Βασίλης Οικονόμου στο Προεδρείο του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττική (ΣΑΤΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδικάτου κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης.
Υπενθυμίζεται ότι η Αττική είναι σήμερα χωρίς ταξί καθώς ο ΣΑΤΑ έχει προκηρύξει απεργία από τις 6 το πρωί της Τετάρτης και δεν κινούνται έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 20 Φεβρουαρίου.
Η νέα ρύθμιση που ανακοίνωσε στον ΣΑΤΑ ο υπουργός Μεταφορών, είναι ένα από τα αιτήματα του σωματείου, το οποίο διεκδικεί ακόμα:
- Να δοθεί λύση στο πρόβλημα της υποκλοπής έργου από εταιρίες με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό.
- Να σταματήσουν οι παράνομες εκπτώσεις - προσφορές της Uber και της Bolt που παρανομούν σκόπιμα (δεν τηρούν το νόμιμο κόμιστρο που ορίζει η Πολιτεία) και εντείνουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
- Να εφαρμοστεί η τροπολογία που απαγορεύει την είσπραξη του κομίστρου από κάθε διαμεσολαβητική εταιρία (Ν. 4607/2019 άρθρο 75).
- Σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα με οδηγό. Αύξηση της ελάχιστης τιμής σύμβασης των Ε.Ι.Χ κατά 33%.
- Ξεκάθαρο και χωρίς γκρίζες ζώνες διαχωρισμό των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό. Αστική μεταφορά κάνουν μόνο τα ταξί. Με το ταξί ο επιβάτης κάνει αστική μεταφορά. Με το Ε.Ι.Χ αγοράζει χρόνο για την μετακίνησή του. Η μεταφορά από ένα σημείο Α προς ένα σημείο Β είναι έργο που ανήκει στο ταξί.
- Κατάργηση των επίμαχων διατάξεων του νέου φορολογικού νόμου και άμεση εφαρμογή αφορολόγητου ορίου 12000 ευρώ.
- Άρση της υποχρεωτικότητας ταξινόμησης νέων αυτοκινήτων Ταξί μόνο μηδενικών ρύπων από το 2026. Η πρόταση μας είναι να μετατεθεί αυτή η υποχρέωση για το 2035.
- Ελεύθερη ταξινόμηση πολυθέσιων Ε.Δ.Χ. Ταξί & μεταχειρισμένων 5ετίας.
- Κατάργηση της φιξ τιμής αεροδρομίου.
Τέλος, το προεδρείο του ΣΑΤΑ «ζητά την έμπρακτη στήριξη της Πανελλήνιας Ο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.