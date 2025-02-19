Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΣΑΤΑ: Είσοδο των ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Τη νέα ρύθμιση μετέφερε ο υφυπουργός Μεταφορών Βασίλης Οικονόμου στο Προεδρείο του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής 

ταξί

«Είσοδο των ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας προβλέπει ο νέος ΚΟΚ. Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας εξαιρεί τα ΕΔΧ Ταξί και τις μοτοσικλέτες από την απαγόρευση εισόδου από τις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας».

Αυτό μετέφερε ο υφυπουργός Μεταφορών Βασίλης Οικονόμου στο Προεδρείο του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττική (ΣΑΤΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδικάτου κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης.

Υπενθυμίζεται ότι η Αττική είναι σήμερα χωρίς ταξί καθώς ο ΣΑΤΑ έχει προκηρύξει απεργία από τις 6 το πρωί της Τετάρτης και δεν κινούνται έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 20 Φεβρουαρίου.

Η νέα ρύθμιση που ανακοίνωσε στον ΣΑΤΑ ο υπουργός Μεταφορών, είναι ένα από τα αιτήματα του σωματείου, το οποίο διεκδικεί ακόμα: 

  • Να δοθεί λύση στο πρόβλημα της υποκλοπής  έργου από εταιρίες με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό.
  • Να σταματήσουν οι  παράνομες εκπτώσεις - προσφορές της Uber και της Bolt που παρανομούν σκόπιμα (δεν τηρούν το νόμιμο κόμιστρο που ορίζει η Πολιτεία) και εντείνουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
  • Να εφαρμοστεί η τροπολογία που απαγορεύει την είσπραξη του κομίστρου από κάθε διαμεσολαβητική εταιρία (Ν. 4607/2019 άρθρο 75).
  • Σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα με οδηγό. Αύξηση της ελάχιστης τιμής σύμβασης των Ε.Ι.Χ κατά 33%.
  • Ξεκάθαρο και χωρίς γκρίζες ζώνες διαχωρισμό των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό. Αστική μεταφορά κάνουν μόνο τα ταξί. Με το ταξί ο επιβάτης κάνει αστική μεταφορά. Με το Ε.Ι.Χ αγοράζει χρόνο για την μετακίνησή του. Η μεταφορά από ένα σημείο Α προς ένα σημείο Β είναι έργο που ανήκει στο ταξί.
  • Κατάργηση των επίμαχων διατάξεων του νέου φορολογικού νόμου και άμεση εφαρμογή αφορολόγητου ορίου 12000 ευρώ.
  • Άρση της υποχρεωτικότητας ταξινόμησης νέων αυτοκινήτων Ταξί μόνο μηδενικών ρύπων από το 2026. Η πρόταση μας είναι να μετατεθεί αυτή η υποχρέωση για το 2035.
  • Ελεύθερη ταξινόμηση πολυθέσιων Ε.Δ.Χ. Ταξί & μεταχειρισμένων 5ετίας.
  • Κατάργηση της φιξ τιμής αεροδρομίου.

Τέλος, το προεδρείο του ΣΑΤΑ «ζητά την έμπρακτη στήριξη της Πανελλήνιας Ο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ταξί ΚΟΚ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark