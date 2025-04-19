Το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως έφτασε και στη Θεσσαλονίκη με την άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγο πριν τις 9 το βράδυ. Το Αναστάσιμο φως μετέφερε από την Αθήνα η πτήση Α3 126 της Aegean. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στις 20:53.

Μέσα σε κλίμα κατάνυξης, το Άγιο Φως παρέλαβε εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Κασσανδρείας, Ακολούθησε δέηση και το Αναστάσιμο Φως παρέλαβαν ιερείς προκειμένου να το μεταφέρουν στις ενορίες τους.

Της αποστολής μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Αθήνα από τα Ιεροσόλυμα, επικεφαλής ήταν ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος ο οποίος παρέστη στην Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως. Ο κ. Λοβέρδος παρέλαβε το Άγιο Φως από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ.κ. Θεόφιλο Γ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.