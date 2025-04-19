Με προγραμματισμένες και έκτακτες ειδικές πτήσεις, η Aegean και η Olympic Air φρόντισαν και φέτος για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας, όπως αναφέρει το Δελτίο τύπου της εταιρείας.

Και συνεχίζει: «Συγκεκριμένα, η άφιξη του Αγίου Φωτός πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου από τα Ιεροσόλυμα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας με μέριμνα της ελληνικής κυβέρνησης, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με αεροσκάφη της Aegean και της Olympic Air σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Ειδικότερα, το Άγιο Φως μεταφέρθηκε, όπως κάθε χρόνο, με προγραμματισμένες, αλλά και έκτακτες, ειδικές πτήσεις προς διάφορες περιοχές της χώρας, όπως τη Θεσσαλονίκη, τη Ζάκυνθο, τα Ιωάννινα, την Καλαμάτα, τη Λήμνο, τη Σαντορίνη, τα Χανιά, τη Λάρισα, την Κεφαλλονιά, τη Σάμο και την Κω.

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!»

Πηγή: skai.gr

