Αδυναμία στα «έξυπνα» ρολόγια φαίνεται πως είχε ένας 50χρονος στη Θεσσαλονίκη, που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο, κατόπιν αστυνομικών αναζητήσεων, με την κατηγορία ότι έκλεψε από κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών, στην Μενεμένη, 20 ηλεκτρονικά ρολόγια.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 50χρονος, τον προηγούμενο μήνα είχε «επισκεφθεί» άλλη μία φορά το συγκεκριμένο κατάστημα, απ όπου φέρεται να αφαίρεσε άγνωστο αριθμό ηλεκτρονικών ρολογιών.
Με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.
