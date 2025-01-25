Θύμα ομαδικού ξυλοδαρμού έπεσε ένας 23χρονος στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Το επεισόδιο συνέβη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης και φαίνεται να προκλήθηκε λόγω προσωπικών διαφορών. Το θύμα (ημεδαπός) δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Κατόπιν αναζητήσεων, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών που κατηγορούνται για εμπλοκή στο επεισόδιο- πρόκειται για έναν 22χρονο κι έναν 16χρονο, αμφότεροι αλβανικής καταγωγής (ο δεύτερος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα).

Η ίδια δικογραφία - που αφορά το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης - περιλαμβάνει τέσσερα ακόμη άτομα- 18 έως 20 ετών, εκ των οποίων δύο Έλληνες και δύο Αλβανοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

