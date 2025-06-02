Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος για 10 ληστείες – Έκανε μία ληστεία την ημέρα

Ο ανήλικος συνελήφθη χθες, Κυριακή, όταν λήστεψε τρία καταστήματα στο κέντρο της πόλης, εκ των οποίων το ένα δύο φορές την ίδια μέρα

ανηλικοσ

Δέκα ληστείες μέσα σε δέκα μέρες κατηγορείται ότι διέπραξε ένας 16χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη χθες, Κυριακή, όταν λήστεψε τρία καταστήματα στο κέντρο της πόλης, εκ των οποίων το ένα δύο φορές την ίδια μέρα.

 Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε προέκυψε η εμπλοκή του σε άλλες επτά ληστείες καταστημάτων κατά το προηγούμενο διάστημα (και συγκεκριμένα από τις 23/5) σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης (Τούμπα και Χαριλάου).

Απειλώντας τους υπαλλήλους, άλλοτε με αιχμηρό αντικείμενο κι άλλοτε με χρήση βίας, ο 16χρονος απέσπασε συνολικά 7.400 ευρώ.

Τα «χτυπήματά» του, στην πλειονότητα τους, ήταν σε καταστήματα ψιλικών, ενώ φέρεται να λήστεψε κι ένα πρατήριο υγρών καυσίμων.

Ο ανήλικος οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

