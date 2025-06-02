Δέκα ληστείες μέσα σε δέκα μέρες κατηγορείται ότι διέπραξε ένας 16χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη χθες, Κυριακή, όταν λήστεψε τρία καταστήματα στο κέντρο της πόλης, εκ των οποίων το ένα δύο φορές την ίδια μέρα.

Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε προέκυψε η εμπλοκή του σε άλλες επτά ληστείες καταστημάτων κατά το προηγούμενο διάστημα (και συγκεκριμένα από τις 23/5) σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης (Τούμπα και Χαριλάου).

Απειλώντας τους υπαλλήλους, άλλοτε με αιχμηρό αντικείμενο κι άλλοτε με χρήση βίας, ο 16χρονος απέσπασε συνολικά 7.400 ευρώ.

Τα «χτυπήματά» του, στην πλειονότητα τους, ήταν σε καταστήματα ψιλικών, ενώ φέρεται να λήστεψε κι ένα πρατήριο υγρών καυσίμων.

Ο ανήλικος οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

