Κομμάτια από φτερούγες κοτόπουλο περιείχε ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε από πολίτη περίπου στις 19:00 το απόγευμα κοντά στον σταθμό Σιντριβανιού του μετρό Θεσσαλονίκης.

Το χάρτινο κουτί τυλιγμένο με μαύρη σακούλα απορριμμάτων και κολλητική ταινία, βρέθηκε συγκεκριμένα στη νησίδα της Εγνατίας, στο ύψος της εισόδου του σταθμού στο μετρό Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο άμεσα κλήθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, για να ελέγξει το περιεχόμενο.

Τελικά, διαπιστώθηκε πώς το κουτί δε περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό και έληξε ο συναγερμός.

