Ακόμη… βγάζουν λίρες οι πυροσβέστες από το σπίτι της ηλικιωμένης που κάηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στα Τρίκαλα.

Όπως αναφέρει το trikalavoice.gr οι πυροσβέστες αντίκρισαν ένα απίστευτο θέαμα μπαίνοντας στο σπίτι. Πλαστικές σακούλες σκόρπιες εδώ κι εκεί γεμάτες με… «κέρματα»! Η μία σακούλα περιείχε κέρματα του ενός και των δυο λεπτών, οι υπόλοιπες όμως περιείχαν… χρυσές λίρες!

Ο διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, Πύραρχος Ευάγγελος Τσιορλίδας τις παρέδωσε στο Ανακριτικό, ενώ αφού ενημερώθηκε η Εισαγγελέας σχηματίστηκε πρωτόκολλο καταγραφής. Οι λίρες μετρήθηκαν μπροστά στην ιδιοκτήτρια και της παραδόθηκαν αφού ήταν η νόμιμη κάτοχος.

Το Σάββατο βρέθηκαν 270 λίρες και την Κυριακή άλλες 120-130, ενώ το πρωί της Δευτέρας βρέθηκαν άλλες 207 λίρες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε 607!

Σημειώνεται ότι η ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια του σπιτιού ζούσε μόνη και ρακένδυτη επί χρόνια, σιτίζονταν δε από το συσσίτιο της Μητροπόλεως Τρίκκης! Από το Σάββατο φιλοξενείται σε ξενοδοχείο της πόλης.

Πηγή: skai.gr

