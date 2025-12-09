Σε 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση βρίσκονται από σήμερα οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Ελληνικού, στον απόηχο του νέου θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί συγκεντρώθηκαν έξω από το εργοτάξιο στο Ελληνικό, με συνθήματα όπως «δικά τους τα deadlines, δικοί μας οι νεκροί, πενθήμερο επτάωρο την ανατροπή» και «κέρδη βουτηγμένα, στων εργατών το αίμα».

Αμέσως μετά ,κράτησαν και ενός λεπτού σιγή για τον συνάδελφό τους και άφησαν λουλούδια στο σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο Παύλος Αλεξανδράκης, αντιπρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου στο Ελληνικό και Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, μιλώντας για το τραγικό συμβάν, κατήγγειλε τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν, κάνοντας λόγο για «προδιαγεγραμμένο έγκλημα» και όχι για ατύχημα.

«Δεν είναι η κακιά η ώρα»

«Το Σάββατο είχαμε ένα εργατικό ατύχημα που στοίχισε τη ζωή ενός συναδέλφου 25 χρονών με τρία παιδιά, ο οποίος δεν θα γυρίσει στην οικογένειά του. Δεν είναι το πρώτο. Είναι το δεύτερο στη σειρά σε λιγότερο από μήνα, καθώς προηγήθηκε θάνατος συναδέλφου από ανακοπή μόλις τέλειωσε τη βάρδια του» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αλεξανδράκης τόνισε πως τα περιστατικά αυτά δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα της εντατικοποίησης της εργασίας: «Αυτό είναι έγκλημα προδιαγεγραμμένο και υπάρχει ένοχος. Είναι οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που θησαυρίζουν από τη δική μας δουλειά».

«Δουλειά ήλιο με ήλιο»

Ο Γενικός Γραμματέας των οικοδόμων εξαπέλυσε πυρά για το νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει την εξόντωση των εργαζομένων. «Θέσπισαν αντεργατικούς νόμους, το 13ωρο, το 12ωρο. Αυτό αποτυπώνεται εδώ μέσα με δουλειά ήλιο με ήλιο, από Δευτέρα έως Κυριακή, με αποτέλεσμα τα εργατικά ατυχήματα να μεγαλώνουν», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι πέρυσι υπήρξε και περιστατικό που άφησε τετραπληγικό έναν εργαζόμενο.

To ίδιο ανέφερε στην ομιλία του και ο Βάλσαμος Συρίγος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο εργοτάξιο του Ελληνικού:

«Αυτό το αίμα βαραίνει πρώτα και κύρια την κυβέρνηση που έχει κάνει νόμο το 13ωρο, τις ατελείωτες ώρες δουλειάς, τις ατελείωτες μέρες δουλειάς, για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η κερδοφορία των ομίλων. Βαραίνει και τις κατασκευαστικές εταιρείες και τους μονοπωλιακούς ομίλους που δεν λογαριάζουν τίποτα παρά μόνο να κερδίζουν»

Τα αιτήματα της απεργίας

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που δεν θα κατοχυρώνουν μόνο αξιοπρεπείς μισθούς, αλλά και ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας.

«Διεκδικούμε 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Ζητάμε ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας και όχι αυτά τα ‘ψεύτικα’ που είναι για τη βιτρίνα. Να μην γίνονται οι χώροι δουλειάς αρένες θανάτου, μια τεράστια κοιλάδα των Τεμπών», υπογράμμισε ο κ. Αλεξανδράκης.

Η απεργία συνεχίζεται και αύριο, 10 του μήνα, με τους εργαζόμενους να προγραμματίζουν συγκέντρωση μαζί με άλλα σωματεία του κλάδου, διεκδικώντας συνάντηση με τη διοίκηση της κατασκευαστικής.

Σακελλαρίδης: Οι νεκροί στους χώρους εργασίας έχουν ξεπεράσει κάθε αρνητικό ρεκόρ

Στην κινητοποίηση έδωσε το «παρών» και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, εκπροσωπώντας τη Νέα Αριστερά.

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο εργοτάξιο στο Ελληνικό, όπου το Σάββατο ένας 25χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του πέφτοντας από τον δεύτερο όροφο μιας οικοδομής. Οι νεκροί φέτος έχουν ξεπεράσει στους χώρους εργασίας τους 180. Είναι ένας αριθμός ρεκόρ και ακόμα δεν έχει κλείσει η χρονιά. Αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο. Ζούμε σε μια κατάσταση στους εργασιακούς χώρους όπου η κυβέρνηση προωθεί όλο και μια πιο ευέλικτη εργασία, προσπαθώντας να συμπιέσει το κόστος για τους εργοδότες. Δεκατριάωρο, δεκατριάωρη εργασία, εξαήμερη, επταήμερη, διάλυση του ΣΕΠΕ και ούτω καθεξής» σημείωσε αρχικά και προσέθεσε:

«Εμείς βρισκόμαστε εδώ πέρα για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους και στο σωματείο των εργαζομένων εδώ στο Ελληνικό. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για το γεγονός ότι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας πρέπει να ενισχυθεί, στην ουσία πρέπει να επανασυσταθεί, έτσι ώστε να παίζει ένα πραγματικό ρόλο. Αυτή τη στιγμή τα δίνουνε όλα στο κεφάλαιο, τα δίνουνε όλα στην εργοδοσία σε μια προσπάθεια να μειώσουν τα κόστη και να αυξήσουν τα κέρδη. Το αποτέλεσμα είναι οι νεκροί στους χώρους εργασίας».

Η ανακοίνωση της LAMDA Development

Η LAMDA Development σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «Τα αίτια του τραγικού αυτού δυστυχήματος δεν έχουν εξακριβωθεί μέχρι στιγμής. Η LAMDA Development συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και τους εμπειρογνώμονες για τη διερεύνησή τους. Εκφράζουμε τη βαθύτατη λύπη μας για την απώλειά του καθώς και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του. Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στην οικογένεια του εκλιπόντος. Η ασφάλεια όλων των εργαζομένων και η διαχείριση θεμάτων υγείας γίνεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και αποτελεί πάγια προτεραιότητα για τη LAMDA Development. Η εταιρεία εφαρμόζει πιστά τις αυστηρότερες προδιαγραφές στα εργοτάξια εστιάζοντας στην πρόληψη των κινδύνων και στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας του συνόλου των εργαζομένων».

