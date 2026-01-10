Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 23χρονου για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 23χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριακών και Επιχειρησιακών Δράσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η επιχείρηση διεξήχθη χθες το απόγευμα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την πρόληψη και αποτροπή φαινομένων βίας με αθλητικό υπόβαθρο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, εντοπίστηκε στην κατοχή του 23χρονου ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε κάνναβη, συνολικού βάρους 0,97 γραμμαρίων. Το συγκεκριμένο εύρημα κατασχέθηκε και, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, θα αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακές εξετάσεις. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

