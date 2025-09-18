Της Έλενας Γαλάρη

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος Παλαιστίνιος, για τους εμπρησμούς στον Υμηττό.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος δεν είχε δικηγόρο, κατά την απολογία του φέρεται να παραδέχτηκε ότι ήταν εκείνος που έβαλε τις φωτιές, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε να φάει, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις, ενώ όταν ρωτήθηκε για την τρομοκρατική οργάνωση ISIS, είπε ότι την έχει ακουστά.

Υπενθυμίζεται πως χτες, Τετάρτη, στους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού είπε πως έβαλε φωτιές γιατί ήταν δήθεν μέλος του Ισλαμικού Κράτους, ενώ ισχυρίστηκε πως κάποιος σε μεγαλύτερη βαθμίδα από τον ίδιο, του έδινε τις εντολές να κάνει εμπρησμούς, έναντι 100 ευρώ.

Όταν του ζήτησαν να περιγράψει τον άνθρωπο που του έδινε δήθεν εντολές να βάλει φωτιές, είπε πως «δεν είναι άνθρωπος, είναι προφήτης», από το Παγκράτι.

Πηγή: skai.gr

