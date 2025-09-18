Θύμα κλοπής έπεσε χτες, Τετάρτη, στο μετρό, ο διευθυντής Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, Βαγγέλης Δημητρόπουλος.

Ο γιατρός κατευθυνόταν με το μετρό προς το αεροδρόμιο για να συμμετάσχει σε επαγγελματικό συνέδριο, όταν άγνωστοι τού έκλεψαν το πορτοφόλι, με αποτέλεσμα να μην έχει χρήματα για να επιστρέψει στο σπίτι του.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Δημητρόπουλος περιέγραψε πως πήρε το μετρό από το Περιστέρι, αλλά στο Σύνταγμα επικράτησε συνωστισμός λόγω καθυστερήσεων και, όπως είπε, «μέσα σε αυτό το σκηνικό, το πορτοφόλι μου έκανε φτερά».

Όταν έφτασε στο αεροδρόμιο και χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει το πορτοφόλι του, διαπίστωσε ότι είχαν αφαιρεθεί χρήματα, κάρτες, ταυτότητα και διπλώματα.

Καθώς δεν μπορούσε ούτε να ταξιδέψει, ούτε να επιστρέψει στο σπίτι του, στον Πύργο, όπως δήλωσε: «Άπλωσα το χέρι και άρχισα να ζητιανεύω».

Όπως σημείωσε, από τα λεφτά των επιβατών κατάφερε να συγκεντρώσει 23 ευρώ και τα χρησιμοποίησε για να επιστρέψει.

Το πορτοφόλι του βρέθηκε τελικά από το Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων, χωρίς χρήματα. Οι κάρτες είχαν ακυρωθεί, ενώ ο ίδιος έκανε μήνυση κατά αγνώστων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.