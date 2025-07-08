Θεσσαλονίκη: Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ, με επίκεντρο την περιοχή του Αγίου Όρους στη Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα, η δόνηση σημειώθηκε στις 10.39μμ, με επίκεντρο 10 χιλιόμετρα δυτικά των Καρυών και εστιακό βάθος 12,4 χιλιόμετρα,

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 10.46μμ, ακολούθησε δόνηση μεγέθους 2,8 βαθμών με επίκεντρο 8 χιλόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά των Καρυών και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

