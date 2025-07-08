Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

 Ακολούθησε δεύτερη δόνηση μεγέθους 2,8 βαθμών με επίκεντρο 8 χιλόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά των Καρυών και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα

Σεισμός

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ, με επίκεντρο την περιοχή του Αγίου Όρους στη Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα, η δόνηση σημειώθηκε στις 10.39μμ, με επίκεντρο 10 χιλιόμετρα δυτικά των Καρυών και εστιακό βάθος 12,4 χιλιόμετρα,

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 10.46μμ, ακολούθησε δόνηση μεγέθους 2,8 βαθμών με επίκεντρο 8 χιλόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά των Καρυών και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.

