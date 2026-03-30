Για αύριο αναβλήθηκε η δίκη, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, της 77χρονης η οποία είχε συλληφθεί μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της.
Η 77χρονη κατηγορείται για παραβίαση περιοριστικών όρων που της είχαν επιβληθεί για να μην πλησιάζει τον 82χρονο σύζυγό της μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση η εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ενώ αναμένεται και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τα ακριβή αίτια του θανάτου του ηλικιωμένου.
