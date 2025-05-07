Ενώπιον της εισαγγελικής αρχής οδηγούνται οι συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε δύο εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά έγιναν 23 συλλήψεις, και μεταξύ αυτών οι φερόμενοι ως διευθύνοντες των δύο εγκληματικών ομάδων.

Προηγήθηκε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ. που κορυφώθηκε το προηγούμενο 24ωρο με την επιχείρηση σύλληψης των εμπλεκόμενων προσώπων. Ένας εξ αυτών εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή της νησιωτικής Ελλάδας και θα οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ομάδες διακινούσαν κάνναβη, ενώ η δικογραφία περιγράφει δοσοληψίες και σε κερκίδα γηπέδου. Για συμμετοχή στη μία από τις δύο ομάδες κατηγορούνται συνολικά 4 αδέλφια, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Η δικογραφία είναι σε βαθμό κακουργήματος και εκτός από τις πράξεις της εγκληματικής οργάνωσης και της διακίνησης ναρκωτικών φαίνεται να περιλαμβάνει και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.