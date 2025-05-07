Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για την επίθεση με τσεκούρι σε ντελιβερά για να τον ληστέψουν στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο 30χρονος και ο 33χρονος οδηγήθηκαν την περασμένη Δευτέρα στον ανακριτή για να απολογηθούν για τις κακουργηματικές διώξεις που έφεραν ως προς την επίθεση στον ντελιβερά.

Μετά την απολογία τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται, πως όλα συνέβησαν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής με τον 36χρονο ντελιβερά να πραγματοποιεί δρομολόγιο για να παραδώσει φαγητό σε κάποιο σπίτι.

Την ώρα που βρισκόταν σε στενό δίπλα από το Δικαστικό Μέγαρο Χανίων εμφανίστηκαν δύο άτομα και κρατώντας τσεκούρι του επιτέθηκαν για να τον ληστέψουν.

Ο ντελιβεράς κατάφερε με έναν ελιγμό να αποφύγει το χτύπημα με το τσεκούρι το οποίο όμως «βρήκε» στην μπαγκαζιέρα του δικύκλου προκαλώντας ζημιά.

Ο 36χρονος άνοιξε το γκάζι και έφυγε γρήγορα από το σημείο ενώ ειδοποίησε την αστυνομία εξηγώντας τι είχε συμβεί.

Άμεσα, αστυνομικοί της ομάδος ΔΙ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν μέσα σε λίγη ώρα να εντοπίσουν τους δράστες.

Πηγή: skai.gr

