Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου, στο ύψος του Αλισσού.

ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα το δεύτερο όχημα να ανατραπεί.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για εγκλωβισμένα άτομα.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Παλαιά Εθνική Οδό στο ρεύμα προς Πάτρα.

Νεκροί ανασύρθηκαν δύο ηλικιωμένοι. Πρόκειται για ζευγάρι που επέβαινε στο ΙΧ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τη στιγμή που επιχειρήθηκε προσπέραση.

