ΔΕΗ: Κρατά σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος τον Ιούλιο

Αμετάβλητες διατηρεί η ΔΕΗ τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και για τον Ιούλιο, απορροφώντας τη μικρή αύξηση που σημειώθηκε στη μέση τιμή χονδρικής του Ιουνίου σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (92,93 ευρώ ανά μεγαβατώρα τον Ιούνιο έναντι 88,98 ευρώ το Μάιο)

Ειδικότερα:

Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου για τον Ιούλιο παραμένει στα ίδια επίπεδα με τον Ιούνιο, με χρέωση 0,138 Euro/kWh.

Αντίστοιχα, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου myHome4All διατηρείται στα 0,13708 Euro/kWh.

Τα σταθερά (μπλε) τιμολόγια ΔΕΗ myHomeEnter και ΔΕΗ myHomeOnline προσφέρονται με χρέωση 0,145 Euro/kWh και 0,142 Euro/kWh αντίστοιχα, με χαμηλότερη χρέωση 0,132 Euro/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης.

Το ΔΕΗ myHome Maxima, το σταθερό μπλε πρόγραμμα για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, προσφέρει σταθερή χρέωση 0,141Euro/kWh για τις πρώτες 600 kWh και 0,129Euro/kWh για την κατανάλωση άνω των 600 kWh και για διάρκεια 18 μηνών.

Παράλληλα, το διετούς διάρκειας μπλε ΔΕΗ myHomeEnterTwo συνεχίζει να προσφέρει σταθερή χρέωση στα 0,145 Euro/kWh και 0,105 Euro/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης, ενισχύοντας τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για τα νοικοκυριά.

Το σταθερό μπλε ΔΕΗ myHome Plan, που απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιδιώκουν καλύτερο προγραμματισμό του κόστους ενέργειας, προσφέρει ενιαία μηνιαία χρέωση 60Euro για ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις και εκκαθάριση ανά εξάμηνο.

Τέλος, τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης ΔΕΗ myHome Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic δίνουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με έξυπνο μετρητή να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους με βάση τις τιμές της αγοράς και να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το ενεργειακό τους κόστος.

"Η ΔΕΗ συνεχίζει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης, συνδυάζοντας επιλογές σταθερής, κυμαινόμενης και δυναμικής τιμολόγησης με διαφάνεια και σαφήνεια στη χρέωση", τονίζεται από την επιχείρηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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