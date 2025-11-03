Στον εντοπισμό και την άμεση σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη, για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του Νόμου περί Όπλων.

Συγκεκριμένα, βραδινές ώρες χθες (02-11-2025), ο 55χρονος λόγω ενόχλησης του από παρέα ανηλίκων, που βρίσκονταν σε γήπεδο κοντά στο σπίτι του, έβαλε στον αέρα με καραμπίνα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμού ενός ανηλίκου.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται, ενώ ο 55χρονος, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ε.Ε. Θερμαϊκού, θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.