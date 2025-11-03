Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Πυροβολούσε στον αέρα επειδή ενοχλήθηκε από παρέα νεαρών - Τραυμάτισε ανήλικο

Στον εντοπισμό και την άμεση σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του ΑΤ Θερμαϊκού για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων

χειροπέδες

Στον εντοπισμό και την άμεση σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη, για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του Νόμου περί Όπλων.

Συγκεκριμένα, βραδινές ώρες χθες (02-11-2025), ο 55χρονος λόγω ενόχλησης του από παρέα ανηλίκων, που βρίσκονταν σε γήπεδο κοντά στο σπίτι του, έβαλε στον αέρα με καραμπίνα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμού ενός ανηλίκου.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται, ενώ ο 55χρονος, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ε.Ε. Θερμαϊκού, θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη πυροβολισμοί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark