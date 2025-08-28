Ακόμη ένα θύμα στην άσφαλτο: 30χρονος νεκρός σε τροχαίο στη Λέσβο

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 30χρονο σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, στον επαρχιακό δρόμο στην ευρύτερη περιοχή της Ανεμώτιας στη Λέσβο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, μοτοσικλέτα οδηγούμενη από τον 30χρονο εκτράπηκε της πορείας της, προσέκρουσε σε προστατευτικό στηθαίο ασφαλείας και ανατράπηκε στο οδόστρωμα, με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού, καθώς και τον τραυματισμό του 28χρονου συνεπιβάτη.

Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από το αστυνομικό τμήμα Καλλονής.

Πηγή: skai.gr

