Θεσσαλονίκη: Πιάστηκαν στα χέρια μετά από τροχαίο - Συνελήφθη 25χρονος

Στα χέρια πιάστηκαν οδηγοί αυτοκινήτων μετά από τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές που σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Κυριακής, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ένταση που προκλήθηκε μετά το τροχαίο οδήγησε στο επεισόδιο για το οποίο συνελήφθη κατόπιν αναζητήσεων ένας 25χρονος. Πιο συγκεκριμένα, ο συλληφθείς φέρεται από κοινού με τον συνεπιβάτη του να επιτέθηκαν σε 20χρονο.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
