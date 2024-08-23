Παραδίδεται στην κυκλοφορία, μετά από εκτεταμένες εργασίες ασφαλτόστρωσης, το τμήμα του οδικού δικτύου που συνδέει τους δήμους Δέλτα και Χαλκηδόνας, μεταξύ Βραχιάς και Άδενδρου, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Οι τεχνικές επεμβάσεις κρίθηκαν απαραίτητες, καθώς το συγκεκριμένο τμήμα της επαρχιακής οδού παρουσιάζει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, όχι μόνο από Ι.Χ. αλλά και από αγροτικά μηχανήματα και βαρέα οχήματα που κινούνται προς τα εκκοκκιστήρια και τα ξηραντήρια ρυζιού. Παράλληλα, έγινε διευθέτηση της παρόδιας βλάστησης που είχε αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε σε αρκετά σημεία να προκαλεί προβλήματα και να περιορίζει την ορατότητα των οδηγών.

Τις εργασίες επιθεώρησε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, δηλώνοντας πως «από την άνοιξη αποκαθιστούμε χωρίς διακοπή ένα ευρύ πρόγραμμα συντηρήσεων, επισκευών, ασφαλτοστρώσεων και σήμανσης στο σύνολο του οδικού δικτύου του νομού Θεσσαλονίκης. Έργα μικρά και μεγάλα που ενισχύουν την ασφάλεια στους δρόμους και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών».

Στις αρχές της εβδομάδας παραδόθηκε στην κυκλοφορία και η κεντρική οδός Κομνηνών στη Σίνδο. Ένα τμήμα του οδικού δικτύου που έχριζε ανακατασκευής, καθώς εξυπηρετεί -εκτός άλλων- τις ανάγκες της Βιομηχανικής Περιοχής και εκατοντάδων εταιρειών Logistics που δραστηριοποιούνται στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.