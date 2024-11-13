Το θεραπευτικό μέτρο της νοσηλείας για τρία έτη στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο αποφάσισε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης για 31 ετών άντρα, ο οποίος σκότωσε την 60χρονη μητέρα του, τις παραμονές των Χριστουγέννων του 2022, μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμεναν, στην Καλαμαριά.

Ο 31 ετών άνδρας είχε παραπεμφθεί με βούλευμα του αρμόδιου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών στο Κακουργιοδικείο, όπου οι δικαστές κλήθηκαν να αποφανθούν μόνο για την επιβολή του κατάλληλου θεραπευτικού μέτρου, χωρίς να εξετάσουν την ουσία της υπόθεσης.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την προηγηθείσα ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, η οποία φέρεται να περιγράφει ότι ο κατηγορούμενος πάσχει από σχιζοφρένεια με παραληρηματικές διαταραχές και δεν είχε συνείδηση για την τέλεση της πράξης του, το Δικαστήριο αποφάσισε τη συνέχιση της νοσηλείας στο ψυχιατρείο, όπου παραμένει από το Δεκέμβριο του 2022, μετά την απολογία του στον ανακριτή.

Ο ίδιος δεν παρέστη στο δικαστήριο, ενώ εξετάστηκε ο θείος του, ο οποίος κατέθεσε ότι η κατάσταση της υγείας του κατηγορούμενου ανιψιού του έχει βελτιωθεί με την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει και πως η οικογένειά του βρίσκεται στο πλευρό του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, της ανθρωποκτονίας προηγήθηκε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα σε μάνα και γιο. Κατά την αυτοψία στον τόπο του εγκλήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε ο δράστης, στερώντας τη ζωή της μητέρας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.