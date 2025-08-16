Θεσσαλονίκη: Νεκρός οδηγός φορτηγού που “καρφώθηκε” σε διαχωριστικό στηθαίο και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών, στις 5.50 το πρωί του Σαββάτου 16 Αυγούστου, και συγκεκριμένα στο 21ο χιλιόμετρο.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, στο συγκεκριμένο σημείο και στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, ο 67χρονος οδηγός ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, “καρφώθηκε” σε διαχωριστικό στηθαίο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με ΙΧ. Αποτέλεσμα της εκτροπής και της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο 67χρονος.

Πηγή: skai.gr

