Παπαζάχος: Το καλύτερο και το χειρότερο σενάριο των σεισμικών δονήσεων στις Κυκλάδες

Αυτή η σεισμική δραστηριότητα μπορεί να κρατήσει από αρκετές εβδομάδες έως και μερικούς μήνες, υποστήριξε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο Κώστας Παπαζάχος, Καθηγητής Φυσικής Λιθόσφαιρας, Σεισμολογίας & Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής ΑΠΘ. Σημειώνεται πως ο Κώστας Παπαζάχος έχει οριστεί ως εκπρόσωπος των δύο Επιτροπών για τους σεισμούς.

Όπως τόνισε κατανοεί την κόπωση των κατοίκων όμως, πρόσθεσε, πως από τους έλεγχους που έχουν γίνει ως τώρα στα κτήρια φαίνεται ότι αυτά έχουν συμπεριφερθεί πολύ καλά και θα αντέξουν ακόμα και στο ενδεχόμενο ενός ισχυρότερου σεισμού.

«Αυτό που είναι πρωτόγνωρο είναι ότι αυτή η ακολουθία έχει τόσο μεγάλη διάρκεια και ενδιάμεσες εντάσεις, σεισμούς που για τα δεδομένα του ελληνικού χώρου ήταν πρωτόγνωρη (…)», σημείωσε, νωρίτερα, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 και στην εκπομπή «Έχουμε και Λέμε» με τους Στέλιο Βραδέλη και Γιώργο Πίκουλα, ο Κώστας Παπαζάχος, αναφορικά με το μπαράζ σεισμικών δονήσεων στις Κυκλάδες.

Στη συνέχεια, ίδιος συμπλήρωσε πως: «Η εμπειρία είναι ότι αυτές οι ακολουθίες κρατάνε πολύ, κρατάνε κατ ‘ελάχιστον κάποιες βδομάδες και σε κάποιες περιπτώσεις κρατάνε και μήνες. Και αυτό είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Επίσης, δεν μπορεί να αποκλειστεί, ανά πάσα στιγμή να γίνει κάποιος ισχυρότερος σεισμός, ο οποίος να σπάσει κάποια κομμάτια που δεν έχουν γίνει. Το καλό σε αυτή την περίπτωση είναι-επειδή είμαστε στη θάλασσα αρκετά μακριά από χερσαίες περιοχές-ότι σε αποστάσεις όπως είναι η Σαντορίνη, η Ανάφη, η Ίος, η Αμοργός γενικά οι επιπτώσεις θα είναι περιορισμένες (…)».

Όσο για το τι είναι αυτό που πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα, ποια θα είναι η εξέλιξη, ο κ. Παπαζάχος τόνισε «Τα πέντε Rίχτερ τα έχουμε από τις 2 του μηνός. Με άλλα λόγια, κάθε μέρα έχουμε περίπου 15 με 20 σεισμούς πάνω από 4 Ρίχτερ. Άρα, αυτός είναι ο αριθμός της ακολουθίας. Κάνει μικρο-μεταβολές αλλά συνεχίζει ακάθεκτη. Δεν έχει κάποια σημαντική διαφοροποίηση. Και για να είμαστε ξεκάθαροι ούτε επιστημονικές επιτροπές, ούτε κανένα όργανο της πολιτείας πρότεινε, (δεν είναι λύση) να αποχωρήσει κανείς από το νησί της Σαντορίνης και αυτή είναι μια πολιτική που δεν ακολουθείται πουθενά. Αντιλαμβάνομαι όμως, και σέβομαι πάρα πολύ έναν άνθρωπο ο οποίος φοβάται τους σεισμούς. Θα πρέπει να ξέρει όμως, ότι η σεισμική δραστηριότητα θα κρατήσει εβδομάδες, μπορεί και μήνες και κατά συνέπεια με αυτό το δεδομένο πρέπει ο ίδιος, όπως αποφάσισε να φύγει, να αποφασίσει και για το αν θα επιστρέψει. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να του πούμε πχ από την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη ή Τετάρτη, μην ανησυχείς, θα καταλαγιάσει η δραστηριότητα (…)».

Το καλύτερο και το χειρότερο σενάριο σεισμικών δονήσεων

«Αυτά τα οποία έχει δώσει και η επιτροπή για το καλύτερο σενάριο είναι να πάμε σε μια ακολουθία σαν αυτή εδώ που θα κρατήσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα και όσο απίστευτο και να φαίνεται, αυτό είναι το καλύτερο. Και το χειρότερο σενάριο θα είναι να πάμε σε μια ακολουθία η οποία θα έχει και μέσα έναν ισχυρό σεισμό ο οποίος θα προκαλέσει και κάποιες βλάβες στη γύρω περιοχή, διότι μέχρι στιγμής αυτή η ακολουθία δεν έχει προκαλέσει βλάβες. Και αυτή τη στιγμή, (επειδή η περιοχή που έχει διεγερθεί της τάξης των 25 χιλιομέτρων), υπάρχει μια γενική συμφωνία ότι σενάρια 6,5 βαθμών, Ρίχτερ δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποκλειστούν», κατέληξε ο Καθηγητής Φυσικής Λιθόσφαιρας, Σεισμολογίας & Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής ΑΠΘ στο τέλος.

