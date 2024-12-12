Προειδοποιητική στάση εργασίας πραγματοποιούν την Παρασκευή (13/12) οι εργαζόμενοι σε μετρό και ΗΣΑΠ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ), οι εργαζόμενοι στο μετρό θα τραβήξουν «χειρόφρενο» από τις 21:00 το βράδυ έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Με τη νέα αυτή στάση εργασίας, το σωματείο εργαζομένων ΣΕΛΜΑ ζητά να βρεθούν λύσεις «για πολύ σοβαρές συμβατικές και οικονομικές εκκρεμότητες που χρονίζουν και δεν έχουν επιλυθεί από τους αρμόδιους φορείς, όπως οι ίδιοι έχουν εγγράφως δεσμευτεί».

Ακόμα, στην ανακοίνωση τους, οι εργαζόμενοι απευθύνουν έκκληση να βρεθούν άμεσες λύσεις και να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, «προκειμένου απρόσκοπτα και χωρίς δεύτερες σκέψεις, να παρέχουμε ανεμπόδιστα τις υπηρεσίες μας».

Τέλος, ζητούν παράταση της ΔΥΠΑ σε 220 εργαζόμενους «που έχουν καλύψει λειτουργικά κενά», ενώ διεκδικούν και αιτήματα οικονομικά (ανθυγιεινό επίδομα) και θεσμικά (ιδιωτική ασφάλεια και τσεκάπ για τους εργαζόμενους).

Πηγή: skai.gr

