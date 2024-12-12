Ρόδος: Τροχαίο ατύχημα με 6 νεαρούς ποδηλάτες

Τροχαίο ατύχημα με έξι ποδηλάτες τραυματίες, σημειώθηκε πριν από λίγο στο νησί της Ρόδου στην περιοχή του 'Ανω Καλαμώνα (στον δρόμο προς Πεταλούδες), όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, όχημα συγκρούστηκε με ομάδα ποδηλατών αποτελούμενη από παιδιά 11 έως 16 ετών.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ διακόμισαν τους ποδηλάτες στο νοσοκομείο της Ρόδου για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρμόδιες αρχές, δεν υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση της υγείας των παιδιών που τραυματίστηκαν.

Στο σημείο βρίσκονται αυτή την ώρα και αρμόδιοι αστυνομικοί του ΑΤ Ιαλυσού, οι οποίοι διερευνούν όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία κάτω από τα οποία σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

