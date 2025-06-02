Ένας 80χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, που έγινε το βράδυ της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη στη Συμμαχική οδό, στο ρεύμα προς Ωραιόκαστρο, όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ηλικιωμένος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του, ενώ από την Τροχαία διεξάγεται προανάκριση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

