Θεσσαλονίκη: Νεκρό ζώο συντροφιάς σε κάδο – Έρευνα από το Λιμενικό

Νεκρό ζώο συντροφιάς (σκύλος) εντοπίστηκε σε κάδο απορριμμάτων, μέσα σε πλαστική σακούλα, στον χώρο των συνεργείων του Σ.ΕΜΠΟ στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το οποίο διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

Το περιστατικό έγινε γνωστό χθες το απόγευμα, όταν η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε για την ύπαρξη του ζώου στο σημείο. Στελέχη που έσπευσαν εντόπισαν το νεκρό ζώο τοποθετημένο σε σακούλα εντός κάδου απορριμμάτων, από άγνωστο δράστη.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό Σώμα, η σορός θα μεταφερθεί στο νεκροτομείο των κλινικών της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

