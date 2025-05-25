Λεωφορείο με τουρίστες καλυμμένο με αφρικανική σκόνη φτάνει στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπως φαίνεται σε ανάρτηση στα social media.

Είναι πραγματικά απορίας άξιο πώς κατάφερε ο οδηγός να εκπληρώσει με ασφάλεια τη διαδρομή. «Η εικόνα θυμίζει περισσότερο Σαχάρα παρά Κρήτη», σχολιάζει το KritiChannel.

Σε άλλα βίντεο, απεικονίζεται ο ουρανός πορτοκαλί από τη σκόνη, θυμίζοντας απόκοσμο τοπίο.

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι εικόνες που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες είναι βγαλμένες από δυστοπικά μυθιστορήματα, όπως μεταδίδει το cretalive.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πρόκειται για την έξαρση του φαινομένου της αφρικανικής σκόνης που είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, από τη μια άκρη του νησιού ως την άλλη. Η ατμόσφαιρα είναι «βαριά» και ηλεκτρισμένη, ενώ έντονη είναι και η μυρωδιά της σκόνης στον αέρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.