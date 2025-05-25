Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 42 αλλοδαπών που επέβαιναν σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα υπό τον συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η επιχείρηση διεξήχθη με τη συνδρομή πλοίου της δύναμης FRONTEX, το οποίο εντόπισε το σκάφος και μερίμνησε για την ασφαλή περισυλλογή των επιβαινόντων.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όπου θα τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη από τις αρμόδιες αρχές.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων και τη διάσωση ανθρώπινων ζωών στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διήμερο σημειώθηκε μπαράζ διασώσεων μεταναστών στη νότια Κρήτη όπου 508 αλλοδαποί περισυνελέγησαν μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις του λιμενικού σε πέντε διαφορετικά περιστατικά και με συλλήψεις 4 διακινητών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

