Συνελήφθη, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εντός των ορίων του αυτοφώρου, βραδινές ώρες της Τετάρτης, 22 Ιανουαρίου 2025, εντεταλμένος σε Δήμο της Αττικής, κατηγορούμενος για απόπειρα εκβίασης, αντιποίηση και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο συγκεκριμένος κατηγορείται ότι, αφού παρουσιάστηκε ψευδώς ως αστυνομικός της «Interpol» σε πολίτη, στον οποίο μάλιστα παρουσίασε στοιχεία και περιστατικά που τον αφορούσαν, τον απείλησε, επιδεικνύοντας πιστόλι, προκειμένου να του καταβάλει το χρηματικό ποσό των -5.000- ευρώ και να αποφύγει ενδεχόμενη σύλληψή του από αστυνομικούς.

Σε επακόλουθη αστυνομική επιχείρηση, ο ίδιος συνελήφθη κατά τη διάρκεια προκαθορισμένης συνάντησης, στο πλαίσιο παράδοσης προσημειωμένων χαρτονομισμάτων.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο καθώς και σε όχημα, ιδιοκτησίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι, σε δερμάτινη εσωτερική θήκη, με γεμιστήρα που περιείχε -7- φυσίγγια,

ειδική συσκευή προβολής φωτεινών σημάτων προειδοποίησης (φάρος),

δερμάτινη αναδιπλούμενη θήκη με την ένδειξη εξωτερικά «INTERNATIONAL POLICE ORGANIZATION», χρυσό σήμα και κάρτα με την ίδια ένδειξη και το ονοματεπώνυμο του κατηγορούμενου,

υπεύθυνη δήλωση, άνευ γνησίου υπογραφής και κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

