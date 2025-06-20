Κινηματογραφική καταδίωξη διαρρηκτών σημειώθηκε γύρω στις 16.00 το απόγευμα της Παρασκευής στην Αττική Οδό.

Όλα ξεκίνησαν όταν δυνάμεις της Αστυνομίας ενημερώθηκαν για διάρρηξη σε σπίτι στην περιοχή του Μαραθώνα. Κατόπιν αναζητήσεων οι αστυνομικοί εντόπισαν το ύποπτο ΙΧ με τους διαρρήκτες στην Αττική Οδό.

Ακολούθησε καταδίωξη με τους διαρρήκτες να αναπτύσσουν ταχύτητα προκειμένου να ξεφύγουν προκαλώντας ωστόσο - σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές - ζημιές σε 3 κινούμενα οχήματα στο 32ο χλμ. της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Οι αστυνομικοί έχασαν τα ίχνη των υπόπτων λίγο μετά την έξοδο του Γέρακα.

Η επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

