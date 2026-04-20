Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην ΕΛ.ΑΣ έπειτα από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Gr times, άγνωστοι δράστες προσέγγισαν επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας και άνοιξαν πυρ, προκαλώντας ζημιές σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα στον εξωτερικό χώρο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

